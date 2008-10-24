Гриценко прогнозирует, что кризис «снесет первый ряд политиков»

Неразрешенный внутренний кризис может привести к окончанию карьеры нынешних политических лидеров.

Такую мысль высказал сегодня в эфире телеканала «Рада» председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, комитет, который он возглавляет, на вчерашнем заседании рассматривал законопроекты относительно антикризисных мер, которые внесли действующее и оппозиционное правительства.

«Все предложения пока несистемные. Понятно – они готовились ночь или две, но они не дают уверенности, что ситуацию удастся удержать», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что в законопроектах предлагаются очень жесткие меры, широкие полномочия для Кабинета министров и Министерства финансов.

«Возможно на это следовало бы пойти, но при одном условии – когда есть доверие парламента и Президента к правительству. Сейчас такого доверия нет, и это видно по разделенному парламенту», - отметил политик.

А.ГРИЦЕНКО считает, что в этих законопроектах заложена попытка стабилизировать ситуацию, но там нет конкретных, системных шагов, которые бы сделали Украину сильнее после кризиса.

«Стимулов для развития экономики, которая дает деньги для людей, там нет», - акцентировал он.

По мнению народного депутата, сегодня нужно не допустить принятия этих документов и нельзя допустить роспуска парламента, поскольку без него государство с кризисом не справится.

«После выборов Верховная Рада будет такой же: те же люди сядут на те же места – и что, снова начнут договариваться? Договариваться нужно сейчас», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Если сейчас пойти на выборы, то ни Кабмин, ни Президент, ни парламент не будут работать, потому что все будут ездить по Украине и агитировать», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, Президенту в этой ситуации нужно отказаться от темы досрочных выборов, не выдавать никаких указов, подключиться самому в процесс достижения договоренностей с правительством, лидерами парламентских фракций, сложить вместе законопроекты, которые внесли действующее и оппозиционное правительства, депутаты и на протяжении нескольких дней выйти на принятие базового пакета документов с целью минимизации влияния внешнего кризиса на экономику нашей страны.

«Если мы с этим кризисом не справимся, и он нахлынет на Украину, то он весь первый ряд политиков снесет по факту, кем бы они ни планировали стать – Президентом или премьером. Но, прежде всего, пострадают простые украинские граждане», - подытожил А.ГРИЦЕНКО.