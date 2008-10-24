Тимошенко обещает учесть интересы олигархов и лоббистов из ВР

Правительство при доработке антикризисного законопроекта, а также подготовке документов по предотвращению влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины намерено учесть мнение и предложения народных депутатов - представителей промышленного производства и предпринимательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе совещания с этими депутатами в Секретариате Кабинета министров.

«Встреча моя сегодня с вами для того, чтобы послушать ваши мнения, чтобы это мнение было застенографировано и учтено в законопроекте при работе рабочей группы и в правительственных решениях, которые нужны сегодня для вашей деятельности и стабильности работы предприятий, которые входят в систему вашей профессиональной работы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула важность принятия закона о минимизации последствий мирового финансового кризиса на экономику Украины и отметила, что именно от срока принятия этого документа зависит предоставление финансовой помощи Украине международными финансовыми организациями.

На совещание к Ю.ТИМОШЕНКО пришли около 30 народных депутатов, в частности, от БЮТ - Сергей ПАШИНСКИЙ, Евгений СИГАЛ, Тариэл ВАСАДЗЕ, Партии регионов – Сергей ТИТЕНКО, Григорий СМИТЮК, НУ-НС – Николай МАРТЫНЕНКО, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, Блока Литвина – Валерий БАРАНОВ.