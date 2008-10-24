БЮТ опять заблокировал работу Апелляционного админсуда Киева

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко в очередной раз заблокировали работу Апелляционного административного суда Киева, который рассматривает жалобу Секретариата Президента на решение Окружного админсуда столицы о приостановке действия Указа главы государства о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания, которое началось в 14.00, представители БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО и Валерий ПИСАРЕНКО обратились в суд с ходатайством предоставить им для ознакомления оригиналы апелляционных жалоб от Секретариата Президента и Генеральной прокуратуры, чтобы таким образом обеспечить права всех участников процесса. Они убеждены, что без этого невозможно провести объективное рассмотрение жалоб.

Кроме того, представители БЮТ просили суд обеспечить равный подход ко всем участникам процесса, поскольку в суд подано еще около 100 жалоб, авторы которых имеют право принять участие в рассмотрении дела однако для их присутствия на процессе необходимо большее помещение.

В свою очередь, представители Секретариата Президента и Генеральной прокуратуры расценили эти ходатайства “бютовцев” как “очевидное злоупотребление процессуальными правами”.

В начале заседания судьи сообщили участникам процесса, что сегодня от Окружного административного суда г. Киева в Апелляционный админсуд наконец поступили оригиналы жалоб.

Кроме того, председательствующий на судебном заседании судья Михаил МЕЖЕВИЧ проинформировал стороны - участницы процесса, что 76 апелляционных жалоб, которые были переданы суду, оставлены без рассмотрения.

Учитывая изложенное и посоветовавшись на месте, суд не удовлетворил ходатайства БЮТ, однако объявил 10-минутный перерыв в работе, чтобы представители БЮТ имели возможность ознакомиться с оригиналами апелляционных жалоб Секретариата Президента и Генпрокуратуры.

После перерыва представители БЮТ стали блокировать работу суда, требуя письменных объяснений со стороны коллегии судей, в связи с чем, председательствующий на процессе объявил еще один перерыв.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Суд запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс

В то же время 17 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Новосозданный Центральный окружной админсуд Киева, по информации руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 октября отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.