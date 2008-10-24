Нардепы нашли уже три способа использовать газеты (фоторепортаж)
Самый известный еще не демонстрировали
Вся пленарная неделю во временно восстановленной указом Президента Виктора Ющенко ВР прошла под знаком неспособности нардепов решить хотя бы один вопрос и постоянных блокирований трибуны и президиума парламента депутатами БЮТа.
Причем последний вид депутатской, с позволения сказать, деятельность со временем приобретает эдакие признаки “семейной идиллии” ... разве что диванов и домашних тапочек остро не хватает. Возможно виной этому ощущению то, что нардепов, заинтересованных у вычитке законов становится все меньше?
Стоит заметить, что подавляющее большинство нардепов от стереотипов не отходят, и пользуются свежей прессой согласно одному из двух ее, установленных еще в советские времена, “прямых назначений” - то есть по схеме “мужчина семейный, образца вечернего, из класса остро заинтересованных вопросами стабильности в мире”.
Но есть и творческие личности, способные увидеть в газете, пусть и заезженную, игрушку...
...или средство “пообщаться” со СМИ.
Фото УНИАН