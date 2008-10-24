Нардепы нашли уже три способа использовать газеты (фоторепортаж)

Вся пленарная неделю во временно восстановленной указом Президента Виктора Ющенко ВР прошла под знаком неспособности нардепов решить хотя бы один вопрос и постоянных блокирований трибуны и президиума парламента депутатами БЮТа.

Причем последний вид депутатской, с позволения сказать, деятельность со временем приобретает эдакие признаки “семейной идиллии” ... разве что диванов и домашних тапочек остро не хватает. Возможно виной этому ощущению то, что нардепов, заинтересованных у вычитке законов становится все меньше?

Стоит заметить, что подавляющее большинство нардепов от стереотипов не отходят, и пользуются свежей прессой согласно одному из двух ее, установленных еще в советские времена, “прямых назначений” - то есть по схеме “мужчина семейный, образца вечернего, из класса остро заинтересованных вопросами стабильности в мире”.

Но есть и творческие личности, способные увидеть в газете, пусть и заезженную, игрушку...

...или средство “пообщаться” со СМИ.

Фото УНИАН