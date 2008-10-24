В ЕЦ заметили, что Тимошенко лоббирует интересы своих олигархов

Народный депутат, лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что антикризисный законопроект Юлии ТИМОШЕНКО содержит много лоббистских положений. Об этом он заявил во время встречи со студентами Межрегиональной академии управления персоналом в рамках Дискуссионного клуба, который действует при МАУП.

Как пример, И.КРИЛЬ привел положение антикризисного законопроекта об увеличении пошлины на ввоз автомобилей, «до 25% от чего выигрывает депутат фракции от БЮТ Тариел ВАСАДЗЕ, который является владельцем корпорации «Укравто».

По его мнению, предложенное положение о предоставлении правительству полномочий изменять ставки пошлины на ввоз, «означает ручное управление импортом и экспортом, от которого должны выиграть десятки других лоббистов от БЮТ».

Комментируя блокирование работы парламента, одной из причин этого И.КРИЛЬ называл «недостатки пропорциональной системы выборов, по которым лидеры фракций монополизировали влияние на парламент».

Политик заявил, что бездеятельность парламента стоит сегодня Украине дороже, чем расходы на будущие выборы.

«Чем скорее Украина пойдет на выборы, тем меньше потеряет денег», - подчеркнул народный депутат.

Он не исключил, что выборы могут не состояться, если лидеры фракции договорятся о компромиссе и разблокируют парламент, образовав новое большинство. Но, по мнению руководителя «Единого Центра», для этого лидерам необходимо отказаться от президентских амбиций.

Также И.КРИЛЬ опроверг слухи об образовании блока с любой политической силой на будущих выборах.

«Единый Центр» пойдет на выборы отдельно», - заявил лидер партии.