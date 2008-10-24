Представители Ющенко и ЦИК не явились на заседание суда по выборам

Окружной административный суд Киева перенес на 28 октября слушание дела об обжаловании Блоком Юлии Тимошенко указа Президента о досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании суда.

На заседание явились представители БЮТ, однако не было представителей ни Секретариата Президента, ни Центральной избирательной комиссии. В ходе заседания судья разрешил присутствующему представителю Генеральной прокуратуры Украины принимать участие в процессе в качестве третьей стороны.

Во время заседания представители БЮТ обратились в суд с ходатайством перенести рассмотрение дела в связи с неявкой представителей Секретариата Президента и ЦИК и невозможностью выяснить все обстоятельства дела.

Также представители БЮТ просят суд обратиться во недавно созданный Центральный окружной административный суд Киева с просьбой предоставить текст решения об отмене постановления Окружного административного суда Киева о приостановлении действия указа Президента в обеспечение иска БЮТ.

Заслушав стороны, суд принял решение перенести предварительное слушание дела на 9.00 28 октября. Суд обязал представителей Секретариата Президента и ЦИК либо явиться на заседание суда, либо обосновать свою неявку.

Также суд будет просить Центральный окружной административный суд Киева предоставить текст решения об отмене постановления Окружного административного суда Киева о приостановлении действия указа Президента в обеспечение иска БЮТ.

Заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ, комментируя УНИАН сегодняшнее решение суда, заявил, что «таким образом никаких досрочных выборов ни 7, ни 14 декабря не будет».

А.ПОРТНОВ отметил, что на сегодня нет ни одного указа Президента, который бы имел силу относительно проведения внеочередных выборов, ликвидации судов, увольнения судей.

«Все эти незаконные акты остановлены судами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Суд запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс

Между тем 17 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Недавно созданный Центральный окружной админсуд Киева, по информации руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 октября отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

21 октября Киевский апелляционный админсуд перенес на 14.00 24 октября рассмотрение апелляции Секретариата Президента на решение Окружного админсуда, который по иску БЮТ приостановил выполнение указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении досрочных парламентских выборов.