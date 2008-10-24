Литвин хочет знать, насколько все плохо

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает недопустимой одновременную реализацию антикризисных мер и досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Нужно понять, прежде всего, Президенту, что недопустимо одновременно принимать и реализовывать антикризисные меры и осуществлять внеочередные выборы в Верховную Раду Украины», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, даже если антикризисные меры будут проводиться, то все они станут напрасными во время проведения досрочных выборов.

«Если эти меры принимать и идти на выборы, то никто эти меры не будет реализовывать», - сказал он.

Он также считает необходимым, чтобы власть Украины дала исчерпывающую информацию обществу относительно глубины и масштабов угроз, до которых доведена страна.

По мнению В.ЛИТВИНА, на этой основе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен предложить поочередно Партии регионов, БЮТ и НУ-НС сформировать предложения по составу правительства под реализацию антикризисных мер.

Он считает, что сегодня уже не стоит проводить пленарное заседание парламента, а в выходные следует провести консультации и на будущей неделе выйти с конкретными предложениями.