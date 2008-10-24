Регионалы забыли сказать, где деньги на выкуп моряков с «Фаины»

Представитель владельца судна “Фаина” Виктор МУРЕНКО заявляет, что политические партии не имели отношения к сбору денег для выкупа украинских моряков.

Об этом пишет газета “Факты и комментарии” (№ 198 от 24 октября).

«Благодаря профессионалам в переговорах уже виден свет в конце тоннеля. На данный момент найден денежный ресурс. В этом нет заслуги государственных структур. Да и заявления политических партий о том, что деньги на выкуп моряков собраны, были голословными. Никто из политиков не пришел и не сказал, что на таком-то счету лежит определенная сумма денег», - сказал В.МУРЕНКО.

По его словам, переговоры с захватчиками активно ведут профессионалы. «Так как бандиты пытаются гнуть собственную линию, в данный момент в эти переговоры и саму ситуацию вмешиваться нельзя, чтобы не навредить. Ведь звонки родственников моряков или журналистов раздражают пиратов. Переговоры вышли на финишную прямую. На следующей неделе ожидается разрешение этой непростой ситуации», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

17 октября родственники украинских членов экипажа “Фаины” заявили, что деньги для уплаты выкупа сомалийским пиратам уже собраны. По словам матери одного из моряков Ольги ГИРЖЕВОЙ, основную часть суммы дали депутаты из Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ, Эдуард ПРУТНИК, Борис КОЛЕСНИКОВ, Евгений ГЕЛЛЕР, Владимир ЗУБИК.