Вице-президент Европарламента примет участие в VI Национальном экспертном форуме

Рышард Чарнецки – польский политик, Вице-президент Европейского Парламента по Восточной политике и Восточному партнерству. Родился в Великобритании, окончил Вроцлавский университет, где получил степень магистра истории. Бывший министр европейских дел, Министр без портфеля и бывший заместитель Министра Культуры и искусств. С 2004 года – член Европейского парламента. Вице-президент Парламенсткой ассамблеи Euronest, а также межпарламентского форума с национальными парламентами Украины, Молдовы, Беларуси, Армении, Азербайджана и Грузии.

Чарнецки станет спикером III панели форума «УКРАИНА В ЕВРОПЕ И МИРЕ». Вместе с ним в панельной дискуссии примут участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, посол Республики Франция в Украине Изабель Дюмон, посол Латвийской республики в Украине Юрис Пойканс, директор программы USAID Рада Игорь Когут и старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований (CEPS, Брюссель) Майкл Эмерсон.

Участники панельной дискуссии обсудят следующие вопросы:

Как повлияют предстоящие выборы в США, Германии и Франции на ситуацию вокруг Украины?

Перспективы Минского процесса. Есть ли альтернатива минском переговорном формата и Минским соглашениям?

Сотрудничество Украина - НАТО. Если не членство, то что?

Безвизовый режим для Украины. Есть ли свет в конце тоннеля?

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В рамках форума также пройдут дискуссии в панелях «Децентрализация и целостность государства» и «Составляющие энергетической безопасности». Среди спикеров: глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин, сопредседатель группы стратегических советников при Кабмине Иван Миклош, главы администраций Львовской и Луганской областей Олег Синютка и Юрий Гарбуз, генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко, руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстен Уоллер и другие.

Подробнее с программой Форума можно ознакомиться по ссылке.

Национальный Экспертный Форум – одна из ведущих украинских дискуссионных площадок, на которой украинские и зарубежные чиновники, политики, бизнесмены и эксперты обсуждают ключевые вопросы повестки дня, презентуют видение решения актуальных проблем и дают свой прогноз развития общественно-политической и экономической ситуации в Украине.

Онлайн регистрация доступна по ссылке и по тел. 044 230 4962