СМИ: Дипломаты ЕС обсудят завершение "безвизовой эпопеи" для украинцев 27 октября

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС обсудят визовую либерализацию для Украины 27 октября. Нет никаких указаний на то, когда будет принято решение по этому делу", - говорится в сообщении.

EU diplomats will discuss visa liberalization for #Ukraine on 27 October. no indication of when a decision will be taken on this file — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2016

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года.

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В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации. 5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.