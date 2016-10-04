Минобороны РФ заявляет о якобы "подготовке украинскими спецслужбами" провокации против россиян из СЦКК

Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

«В Минобороны России по нескольким достоверным каналам поступила информация о подготовке украинскими спецслужбами провокации в отношении российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК)», - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ утверждают, якобы «акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в "шпионаже" будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК».

В ведомстве напоминают, что российские офицеры находятся на территории Украины «по взаимной договоренности российского и украинского руководства только для оказания помощи представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращении боевых действий».

«Чтобы избежать срыва дальнейшей работы СЦКК, призываем украинское руководство со всей ответственностью отнестись к этой информации и не допустить провокаций в отношении российских военнослужащих со стороны украинских спецслужб», - заявляют в Минобороны РФ.