Сегодня ВР рассмотрит вопросы экологической, а также промышленной политики и предпринимательства (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это законопроекты, касающиеся охраны окружающей среды. Часть из них касается имплементации европейских норм.

Среди вопросов промышленной политики и предпринимательства, в частности, изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно развития отечественного производства путем стимулирования привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки.

В числе прочего депутаты сегодня должны переименовать город Мукачево и внести изменения относительно установления границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, сегодня возле центрального входа в здание Верховной Рады проходит акция аграриев против рейдерства и против отмены моратория на продажу земли. Протестующие разложили сено в форме номера законопроекта 3851-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозпроизводителей», на принятии которого настаивают участники акции. Кроме того, они требуют вернуть систему налогообложения аграрного сектора, которая действовала до 1 января 2015 года, а также продлить действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, пока не будет разработан весь комплекс законодательных актов, необходимых для завершения земельной реформы.

Участники акции подчеркнули, что нынешняя акция является предупредительной Всеукраинской забастовкой аграриев.