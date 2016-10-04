Парубий: уже на этой сессии ВР рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что уже на этой сессии Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией.
Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на ICTV.
Он подчеркнул, что будут политические консультации. "Конечно я буду выяснять позицию всех председателей фракций и являюсь сторонником того, чтобы мы выносили вопрос тогда, когда оно будет готово", - добавил председатель ВР.
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Парубий заявил: "И я верю, я убежден, что на этот раз большинство председателей фракций это поддержат".
Он прогнозирует, что после политических консультаций, ВР уже в четверг внесет вопрос визового режима с Россией в повестку дня этой сессии. "После политических консультаций, я прогнозирую, что мы уже в четверг будем иметь возможность его выносить и рассматривать на этой сессии".
Как известно, текущая сессия должна быть завершена к началу февраля 2017 года, поскольку, согласно Конституции Украины, следующая сессия начинается в первый вторник февраля.