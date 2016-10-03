Украина ожидает "конкретных шагов" еврокомиссара Муйжниекса в освобождении из России журналиста Сущенко

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, 3 октября во время пребывания министра Павла Климкина в Страсбурге по случаю проведения Дня украинских реформ в Совете Европы состоялась его встреча с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом.

В ходе беседы министр привлек особое внимание собеседника к нарушению прав человека в Российской Федерации. Он подчеркнул, что Украина ожидает поддержку и конкретные шаги комиссара в защите прав и освобождении украинского журналиста Романа Сущенко и всех других украинских граждан, которые стали политическими заключенными в РФ.

Павел Климкин также отметил необходимость осуществления мониторинга состояния обеспечения прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и, в частности, детально проинформировал комиссара о незаконных действиях российских оккупационных властей в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение "Открытая Россия" заявило, что московский суд арестовал на 2 месяца журналиста украинского государственного информагентства "Укринформ" Сущенко по обвинению в шпионаже, и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьме.

"Укринформ" и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл к СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем. Кроме того, "Укринформ" обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа. ФСБ РФ объявила Сущенко "полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".