БПП в Раде избрал зампредами Березенко и Луценко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат из БПП Ольга Червакова.

"Сергей Березенко и Ирина Луценко избраны заместителями председателя фракции БПП - решение фракции", - написала она.

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Напомним, председателем крупнейшей в украинском парламенте фракции является Игорь Грынив, его первым заместителем - Игорь Кононенко, заместителями - Александр Третьяков, Оксана Продан, Андрей Павелко, Анатолий Матвиенко и Алексей Гончаренко. Всего фракция насчитывает сейчас 143 депутата.

Березенко до августа 2015 года занимал должность главы Государственного управления делами и впоследствии был избран по результатам довыборов в округе №205 в Чернигове. Ирина Луценко является женой действующего генерального прокурора, она прошла в парламент по списку БПП (была в нем под №70).