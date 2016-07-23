Порошенко сменил исполняющего обязанности руководителя Госуправления делами

Об этом говорится в указе главы государства №309 от 23 июля.

При этом указом №308 Порошенко освободил Сергея Борзова от временного исполнения обязанностей руководителя Госуправления делами.

Напомним, 18 июня Порошенко назначил Куцика заместителем руководителя ГУД.

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Напомним, в августе 2015 года Порошенко уволил Сергея Березенко с должности руководителя ГУД в связи с избранием его народным депутатом на довыборах в округе №205 (Чернигов) и назначил исполняющим обязанности руководителя управления Сергея Борзова.

ГУД является специальным государственным органом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны и других госорганов, а также международных дипломатических представительств в Украине.