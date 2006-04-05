Ющенко: оппозиция должна контролировать власть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что будущая парламентская коалиция должна быть эффективной, а оппозиция – иметь механизм контроля над деятельностью власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Анатолий МАТВИЕНКО.

Отметив, что Президент еще раз подчеркивает, что он является Президентом всей Украины и будет работать, как с будущей коалицией, так и с оппозицией, А.МАТВИЕНКО отметил: «Более того, Президент сегодня считает, что коалиция должна быть эффективной и адекватно под эту ответственность она должна быть образована. Оппозиция должна иметь гарантированный механизм донесения своего мнения и контроля над деятельностью власти».

То есть, объяснил А.МАТВИЕНКО, «должна быть обеспечена консенсусная демократия, что и является признаком демократического развития Украины».

Он сообщил, что В.ЮЩЕНКО поручил своему Секретариату «подумать, чтобы, независимо от того, какой будет коалиция, оппозиция была привлечена в другие институты и соответствующие формирования, которые сегодня осуществляют власть, особенно при Президенте Украины».

Напомнив, что Президент уже обнародовал принципы создания будущей коалиции в парламенте, а это - провозглашение соответствующего меморандума и утверждение программы дальнейшего развития страны с графиком ее реализации, механизмами контроля и ответственности, А.МАТВИЕНКО подчеркнул, что сегодня никто никого в коалицию «не загоняет админресурсом» и не «ведет за руку».

«Президент считает, что такая позиция - это продолжение его убежденности в честных и демократических выборах», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Он напомнил, что после объявления официальных результатов парламентских выборов В.ЮЩЕНКО планирует встретиться со всеми победителями гонки.