Россия на месяц возглавит Совбез ООН

Первая встреча Совбеза под председательством России пройдет 3 октября, когда будет утверждена программа работы на текущий месяц, передает ТАСС.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин даст пресс-конференцию, на которой расскажет о запланированных на октябрь мероприятиях.

Как сообщили в постпредстве РФ, программа работы СБ на октябрь "выглядит весьма насыщенной" и на данный момент предусматривает около 20 заседаний.

"Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ", - сообщили в дипмиссии.

Кроме того, 19 октября в Совбезе состоятся ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию, а 25 октября - по теме "Женщины, мир и безопасность".

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В течение месяца членам Совета Безопасности предстоит заняться конфликтами в Африке, в том числе в суданской провинции Дарфур, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, а также уделить внимание кризисам в странах Ближнего Востока. В частности, будут обсуждаться ситуации в Йемене, Ливане и Сирии.

Также в течение месяца ожидаются по меньшей мере две встречи по Сирии. Одна из них будет посвящена гуманитарной обстановке в стране, а вторая - ситуации с применением в ходе конфликта отравляющих веществ.

5 октября в Совбезе в закрытом режиме пройдет шестое предварительное голосование в рамках процедуры избрания нового генсека ООН.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца.