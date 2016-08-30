Кто заменит Пан Ги Муна: в ООН определили лидеров гонки за пост нового генсека

Как сообщает Центр новостей ООН, процедура голосования проходила за закрытыми дверями.

К настоящему времени на пост генсека ООН официально претендуют 10 кандидатов. Шестеро из стран Восточной Европы: Срджян Керим из Республики Македония, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии, Наталья Герман из Республики Молдова, Вук Еремич из Сербии и Мирослав Лайчак из Словакии. В списке кандидатов также Антонью Гутерриш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии, Сусана Малькорра из Аргентины и Кристиана Фигерес из Коста-Рики.

Ранее было 12 кандидатов, однако Весна Пусич из Хорватии и Игор Лукшич из Черногории недавно отказались от «предвыборной гонки».

Генеральный секретарь назначается Генеральной ассамблеей ООН по рекомендации Совета безопасности.

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Ранее в Совбезе прошли уже два раунда голосования. Кроме того, каждый кандидат принял участие в неформальном диалоге с членами Генассамблеи, ответил на вопросы представителей гражданского общества, провел встречу с сотрудниками ООН.

Как сообщает издание Euractiv, после третьего раунда голосования в результате множественных утечек информации о результатах голосования в лидеры вышли представители Португалии, Словакии и Болгарии.

Второй срок действующего генсекретаря ООН Пан Ги Муна истекает 31 декабря 2016 года.