Гройсман с Садовым гуляли по Львову в прямом эфире
20:04, 30 сентября 2016Политика
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Премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Львова Андрей Садовый прогулялись по улицам Львова.
Скриншот видео
Прогулку политиков транслировали в прямом эфире на страничке Facebook премьера.
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Как сообщал УНИАН, Гройсман осуществил рабочую поездку во Львовскую область.
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