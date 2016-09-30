Гройсман с Садовым гуляли по Львову в прямом эфире

Премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Львова Андрей Садовый прогулялись по улицам Львова.

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