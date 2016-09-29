Гройсман завтра посетит Львовскую область

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, на Львовщине глава правительства примет участие в церемонии открытия завода электрооборудования и автозапчастей компании Fujikura.

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В рамках поездки Гройсман встретится с паралимпийцами - участниками и победителями Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и ознакомится с ходом строительства-реконструкции дороги Н13 Львов - Самбор - Ужгород.