Гройсман завтра посетит Львовскую область
18:27, 29 сентября 2016Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завтра осуществит рабочую поездку во Львовскую область.
В рамках поездки Гройсман встретится с паралимпийцами - участниками и победителями Паралимпиады в Рио / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, на Львовщине глава правительства примет участие в церемонии открытия завода электрооборудования и автозапчастей компании Fujikura.
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В рамках поездки Гройсман встретится с паралимпийцами - участниками и победителями Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и ознакомится с ходом строительства-реконструкции дороги Н13 Львов - Самбор - Ужгород.
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