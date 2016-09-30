В Раде обратились к ООН и Евросоюзу относительно фактов сексуального насилия на Донбассе

Об этом говорится в заявлении объединения.

"Межфракционное объединение «Равные возможности», глубоко шокировано фактами гендерно-обусловленного насилия на оккупированных территориях Донецкой области представителями банд-формирований и террористических групп и обнародованными фактамами преступлений боевиками так называемой интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР", - подчеркивают авторы заявления.

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В частности речь идет о создании учреждений, в которых принудительно предоставляли сексуальные услуги несовершеннолетние лица, фактах торговли людьми с принудительным трансграничным перемещением женщин и детей, создании студии детской порнографии иностранными гражданами с целью распространения материалов за пределами Украины, а также вербовке и военной подготовке детей для участия в боевых действиях.

"Факты торговли людьми, сексуального насилия и эксплуатации, использование несовершеннолетних в боевых действиях являются несовместимыми со стандартами прав человека и неприемлемыми в современном мире. Разоблаченная сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, торговля людьми на оккупированных территориях Донецкой области приравнивает незаконные вооруженные формирования на Донбассе к Исламскому государству, также известному преступлениями с признаками гендерного и сексуального насилия в том числе в отношении детей", - подчеркнули народные депутаты.

По их мнению, особое беспокойство вызывает участие иностранных наемников, деятельность которых связана с торговлей людьми, сексуальным насилием изготовлением и распространением детской порнографии.

"Факты организации бизнеса, построенного на сексуальной эксплуатации несовершеннолетних на оккупированных территориях, с участием гражданина Франции Сержа Мюньє и гражданина РФ Ираклия Адлейба свидетельствуют о подлинной причине участия иностранных граждан в вооруженной агрессии против Украины", - подчеркивают авторы заявления.

"Мы призываем Европейский Союз жестко отреагировать на изложенные факты и начать уголовное преследование лиц из числа граждан европейских стран, принимающих участие в незаконных вооруженных формированиях на оккупированных территориях Украины и причастных к преступлениям против человечества, в частности гражданина Франции Сержа Мюньє, граждан РФ Ираклия Адлейба и Алана Мамиева", - говорится в заявлении.

Также члены межфракционного объединения «Равные возможности» обращаются к специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Лейле Зерруги с просьбой назначить расследование фактов использования детей в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых ЛНР и ДНР и выразить свою позицию в этом вопросе, а также к Министру иностранных дел Украины с просьбой довести обнародованные факты преступлений с гендерно-обусловленным насилием к дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине и призвать руководство государств начать уголовное преследование участников незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированных территориях Украины.

"Данные о преступлениях мы также направляем Специальному докладчику ООН по вопросам торговли детьми, детской проституции и детской порнографии", - говорится в заявлении.

Заявление подписали народные депутаты Алена Бабак, Светлана Войцеховская, Мария Ионова и Елена Кондратюк.