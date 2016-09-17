Путин заявил, что готов стать "гарантом договоренностей" Киева с боевиками
Российский лидер предлагает стать посредником в переговорах Украины с поддерживаемыми РФ боевиками на Донбассе.
Владимир Путин готов "создать условия" для переговорного процесса между Украиной и боевиками.
Читайте такжеУкраинский посол ткнул Путина носом в аннексию Крыма (видео)
"Что мы можем сделать – это создать условия для переговорного процесса и сами в нем поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей. Вот это мы можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве", — цитируют Путина РИА Новости.
Напомним, 14 сентября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции в Киеве с министрами иностранных дел Украины и Франции заявил, что в ночь на 15 сентября на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.
Однако вскоре в Кремле заявили, что не обещали Германии режима прекращения огня на Донбассе, поскольку "не являются стороной конфликта".
Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие.