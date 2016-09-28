Международные следователи знают, кто сбил МН17, но осторожны по политическим причинам - координатор Bellingcat

Об этом заявил координатор международного волонтерского сообщества Bellingcat Арик Толер в интервью "112 Украина".

"По моему мнению, нидерландские исследователи знают о том, кто стоит за транспортировкой "Буков", они знают позывные сепаратистов и им известны номера телефонов. Я думаю, что сейчас по политическим причинам они очень осторожны, потому что виноваты вместе с сепаратистами и российские представители, и они очень осторожны в своих словах. Я знаю, что они могут доказать и они уверены, что "Бук", сбивший МН17, приехал из России с 53-й курской бригады, но они не говорят это напрямую и они не хотят раскрывать слишком много информации. Важной частью презентации, когда они говорили об иммунитете или об амнистии тех людей которые принимали участие в сбитиии. Следовательно, они предоставляют возможность и время российским сепаратистам, которые, возможно, владеют информацией о сбитии, им предоставляют определенную возможность к изменению политической ситуации", - сказал Толер.

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Он выразил мнение, что причастных к транспортировке было больше сотни. По его данным, это "люди сепаратистов". Он добавил, что причастные знают все через перехваченные телефонные разговоры. Кроме того, Толер сказал, что там были задействованы и российские солдаты.

"Не обязательно все 100 использовали этот "Бук", но много было задействовано к транспортировке от Курска до украинской границы до Луганска, а потом до Снежного. Я думаю, что эти 100 человек, некоторые из них российские солдаты, военнослужащие, но некоторые из них являются сепаратистами, как украинские, так и российские граждане", - отметил координатор Bellingcat.

Он предположил, что некоторых причастных к трагедии МН17 могли "убрать".

"Некоторых причастных сепаратистов, которыми можно пожертвовать и они не имеют связи с государством, их могли убрать, или они могли исчезнуть. Российские военнослужащие, которые транспортировали, ведут нормальную жизнь, они ведут нормальный образ жизни. Я не знаю, ФСБ или другие спецслужбы. Некоторые причастные сепаратисты в большей опасности от того, что они пропадут и о них никто никогда больше не услышит", - сказал Толер.

Координатор Bellingcat выразил надежду, что найдутся свидетели, которые расскажут Международной следственной группе то, что видели, слышали и знают.