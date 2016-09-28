Порошенко предложил под эгидой Совбеза ООН создать механизм наказания виновных в катастрофе MH17

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном оборонному бюджету.

Президент выразил убеждение, что для успешного завершения расследования нужна поддержка международного сообщества и сотрудничество со стороны всех заинтересованных стран. При этом он выразил надежду, что будут названы и фамилии тех, кто совершил это преступление, и тех, кто отдавал приказ.

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Глава государства поблагодарил представителей совместной следственной группы, которая «независимо и объективно, шаг за шагом, устанавливает все обстоятельства и всех виновных в этой страшной трагедии». Он напомнил, что представители Украины также принимают участие в работе международной следственной группы.

Президент поручил МИД, СБУ, Минобороны, Минюсту продолжать координацию действий для того, чтобы международная следственная группа как можно скорее представила миру окончательные результаты расследования с фамилиями. По его словам, далее будут скоординированы действия по применению национальных судов. Кроме того, не нужно прекращать действия по привлечению к ответственности виновных в международном суде.

«Подчеркиваю, что, по моему мнению, наиболее эффективным было бы создание под эгидой Совета безопасности ООН механизма привлечения к ответственности виновных в этой катастрофе», - сказал президент.

Порошенко также отметил, что постоянно нужно привлекать внимание и демонстрировать решимость Украины в этом направлении.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

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Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Срок уголовного расследования катастрофы самолета в рамках совместной следственной группы продлен до 2018 года.

Порошенко выразил убеждение, что обнародованные сегодня результаты предварительного расследования международной следственной группы предоставили неопровержимые доказательства причастности РФ и ее боевиков в сбитию малазийского «Боинга» над оккупированной частью Донецкой области.