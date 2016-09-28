Опубликованы телефонные переговоры координаторов маршрута "Бука", сбившего Боинг над Донбассом (видео)

Записи были продемонстрированы во время обнародования отчета Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), который голландский прокурор Фред Вестербеке представил семьям жертв рейса MH17.

Так, судя по ним, было несколько звонков. Во время первого координаторы договаривались о необходимости доставки "Бука".

- Даже не знаю, как сегодня мои б*ять продержатся, или нет. Потому что там их начнут сейчас "градами" ровнять. И останемся вообще без разведбата и без... Понимаешь, это вообще пипец будет.

- Аааай. б*ять...

- "Грады" то ладно, сейчас, б*ять, сушки нанесут удар с утра. Если вот успею утром получить Бук и отправить туда, это будет хорошо. Если не успею, то, значит, считай, что жо*а. Я сам туда собираюсь...

Во время следующего разговора Бук уже был доставлен в Донецк.

- А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?

- Какую? Эту?

- Да, да, что я привез. Я уже в Донецке.

- Эту о чем я думаю, да? "М" которая?

- Да да да, Бук.

- А она на этом, на тягаче?

Во время следующего разговора неизвестные координировали конечную точку маршрута Бука.

- Да, Олег

- Да, але. Слышишь, это самое, а это получается за Снежным блокпост последний перед Степановкой - налево. Правильно я сориентировал?

- Возле Степановки должен идти направо через поле, идти на этот на*уй... Снежное, да б*ть е*аное.

- Ну да.

- Вот иди на Снежное. А там ... дальше сориентирую.

- Понял

Также был продемонстрирован разговор, которые состоялся 18 июля утром 2014, на следующий день после катастрофы. Из него понятно, что Бук вернулся на территорию Российской Федерации.

- Они довели до перекрестка машину, оставили. Пацаны пошли дальше сами.

- Так.

- Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально, все. Там просто начались непонятные звонки от десяти человек.

- От каких десяти?

- Ну, на его номер начали звонить разные люди представляться с... То один, то второй, то третий, то четвертый. То он говорит, я уже зае*ался. Потом, говорит, сам Стрелков начал звонить. Представился. И он взял выключил телефон. И пи*дец б*ять. И мы не знаем, где машина вообще.

- Машина в России.