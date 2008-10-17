Проблемная ликвидация Окружного админсуда: выжил, или нет? (документ)
17:27, 17 октября 2008Политика
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В СП – “сломался” календарь?
С указами Виктора Ющенко о восстановлении и последующей ликвидации Окружного админсуда Киева вышла интересная коллизия. Как следует из текста документов, размещенных на официальном сайте главы государства, указ о ликвидации скандально известного суда за номером 941/2008, якобы (по крайней мере, это было бы логично) появился после указа номер 940/2008, которым Президент отменил свое предыдущее распоряжение о роспуске Окружного админсуда.
Но в то же время указ № 941 датирован 16-м октября, хотя на указе №940 стоит дата...17 октября.
Приводим документы, обнародованные на официальном сайте Президента Украины:
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