Проблемная ликвидация Окружного админсуда: выжил, или нет? (документ)

С указами Виктора Ющенко о восстановлении и последующей ликвидации Окружного админсуда Киева вышла интересная коллизия. Как следует из текста документов, размещенных на официальном сайте главы государства, указ о ликвидации скандально известного суда за номером 941/2008, якобы (по крайней мере, это было бы логично) появился после указа номер 940/2008, которым Президент отменил свое предыдущее распоряжение о роспуске Окружного админсуда.

Но в то же время указ № 941 датирован 16-м октября, хотя на указе №940 стоит дата...17 октября.

Приводим документы, обнародованные на официальном сайте Президента Украины: