У Ющенко признали, что указ о досрочных выборах не действует

Постановление суда о приостановлении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на сегодняшний день действует, соответствующий Указ Президента Украины приостановлен. Об этом сообщила вчера заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК в эфире "5-го канала".

"Сегодня, как известно, действует постановление, и указ приостановлен по решению суда. Другой вопрос, что у нас есть целый ряд претензий к этому процессуальному постановлению и вообще к открытию производства по этому делу, поскольку четко идет речь в исковом заявлении в Окружной административный суд Киева собственно о нарушении Конституции Украины. Но на сегодня имеем такую правовую ситуацию…", - цитируют М.СТАВНИЙЧУК «Подробности».

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

11 октября М.СТАВНИЙЧУК отмечала, что Указ Президента о назначении внеочередных парламентских выборов действует в полной мере, поскольку его можно обжаловать лишь в Конституционном Суде. «Конституционный Суд не принимал решения относительно того, что Указ главы государства не отвечает Основному Закону. Таким образом, Указ Президента о назначении внеочередных выборов действует в полной мере и все субъекты, которые обязаны организовывать избирательный процесс, должны действовать в этом случае правомерно. А те субъекты, которые имеют действительно права на обжалование в суде, не должны ими злоупотреблять», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

В то же время, Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда Киева в Апелляционном административном суде столицы.

Рассмотрение апелляции на постановление о приостановке указа Президента об объявлении досрочных выборов должно состояться в пятницу, 17 октября 2008 года.