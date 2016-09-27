Новый глава Житомирского облсовета обещает, что спорные вопросы депутаты будут решать коллегиально

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером на внеочередной сессии после избрания его председателем Житомирского областного совета. "Обещаю, что все спорные вопросы депутаты разных фракций облсовета будут решать коллегиально, вместе, а не кулуарно", - подчеркнул Ширма.

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Также он поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры. «Спасибо всем, кто проголосовал за меня, и тем, кто не голосовал. Мы наладим сотрудничество со всеми фракциями, поскольку всех нас избирали люди. Мы будем принимать консолидированные решения», - заверил Ширма.

Заметим, что сессия областного совета поздно вечером еще продолжалась.

Как сообщал УНИАН, сегодня новым председателем Житомирского областного совета стал представитель партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Ширма. За его кандидатуру во время тайного голосования на внеочередной сессии отдали голоса большинство депутатов облсовета. Перед этим депутаты большинством голосов прекратили полномочия председателя Житомирского облсовета Анжелики Лабунской после обнародования ею заявления об отставке.