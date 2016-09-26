Владимира Ширму избрали председателем Житомирского облсовета

Сегодня на внеочередной сессии Житомирского облсовета был избран новый председатель облсовета - Владимир Ширма - представитель Блока Петра Порошенко. До этого он занимал должность первого заместителя председателя облсовета.

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Других кандидатур депутаты не предлагали.

Напомним, председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская досрочно ушла в отставку. Сегодня на внеочередной сессии ее заявление поддержали большинство депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за Ширму сегодня около 20 часов проголосовали тайным голосованием большинство депутатов Житомирского областного совета во время внеочередной сессии.

Справка УНИАН. Владимир Ширма родился 1 мая 1962 года в селе Хутор-Мокляки Емильчинского района Житомирской области. В 1979 году он поступил в Житомирского сельскохозяйственного института, а в 1984 году закончил обучение в институте. В 2003 году Ширма окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. С ноября 2011 года по октябрь 2014 года Ширма работал проректором Житомирского национального агроэкологического университета, с октября 2014 года - председателем Емильчинской районной государственной администрации, а с декабря 2015 года по 26 сентября этого года Ширма был первым заместителем председателя Житомирского областного совета.