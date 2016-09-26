Комитет Европарламента проголосует доклад о безвизовом режиме для Украины без обсуждения

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Комитете ЕП.

«Сначала будут проголосованы поправки, затем доклад в целом, и потом будет голосование мандата на переговоры между институтами», - сообщили в Комитете.

Ожидается, что голосование "украинского доклада" пройдет по «грузинскому сценарию», когда поправки, направленные на то, чтобы отклонить предложение Европейской комиссии предоставить Грузии безвизовый режим, не нашли необходимого количества голосов, а сам доклад был поддержан 44 голосами против 5.

Как сообщалось, поправки как к «грузинскому», так и к «украинскому докладу» были внесены депутатами Европарламента антиевропейского, националистического толка, в частности, Беатрикс фон Шторх (Германия, группа Европа свободы и прямой демократии).

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После того как доклад и мандат на переговоры будут одобрены, Европарламент должен утвердить состав переговорной команды, которая будет участвовать в переговорах с Европейской комиссией и Европейским советом.

Возглавит команду из шести представителей Европарламента председатель Комитета Клод Мораес (группа Альянс прогрессивных социалистов и демократов, Великобритания), а в ее состав войдет докладчик Мария Габриэль (группа европейских народников, Болгария).

Как сообщалось, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.