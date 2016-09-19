ЕС в октябре отменит визы для Украины - еврокомиссар (видео)

20:15, 19 сентября 2016
Политика
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Визы для украинцев ЕС отменит уже в следующем месяце.

REUTERS

Об этом в комментарии DW заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

"Я надеюсь и я убежден, что это произойдет в октябре. Очень позитивные сигналы есть как со стороны стран-членов ЕС, так и со стороны Европарламента. Поэтому это должно произойти", - сказал он, комментируя перспективы "безвиза" для Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел рассмотрит проект доклада о предоставлении Украине безвизового режима, в котором предлагается утвердить это предложение Европейской комиссии сразу в целом.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.

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