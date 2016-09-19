ЕС в октябре отменит визы для Украины - еврокомиссар (видео)

Об этом в комментарии DW заявил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

"Я надеюсь и я убежден, что это произойдет в октябре. Очень позитивные сигналы есть как со стороны стран-членов ЕС, так и со стороны Европарламента. Поэтому это должно произойти", - сказал он, комментируя перспективы "безвиза" для Украины.

Еврокомиссар Хан: Визы для Украины отменят в октябре. Эксклюзивный комментарий для DW. pic.twitter.com/yYWwubnhC9 — DW (на русском) (@dw_russian) September 19, 2016

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел рассмотрит проект доклада о предоставлении Украине безвизового режима, в котором предлагается утвердить это предложение Европейской комиссии сразу в целом.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.