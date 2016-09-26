Трагедия в Днепре: Луценко поддержал идею усилить права полицейских

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время награждения водителя маршрутки Валерия Тимонина, который пытался остановить убийцу полицейских в Днепре.

«Сегодня можно говорить о том, что сын и дочь Днепра исполнили свой долг до конца. Для многих людей, которые служат в государственных структурах, это должно быть серьезным уроком, как надо служить своей Родине, своему городу, в конце концов, своему долгу», - сказал Луценко.

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«Эти двое имели возможность закрыть глаза, отойти в сторону, но исполнили присягу ценой своей жизни. Собственно, и задержали его также благодаря гражданскому лицу. Это как раз сигнализирует о победной компоненте борьбы с преступностью, когда полиция и народ хотят и делают одно дело. Я поддерживаю министра внутренних дел в том, чтобы пересмотреть закон и дать больше возможности полицейским защищать свою жизнь», - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, но умерла в больнице.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям: ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив поддельный паспорт.