Луценко обещает, что милиционеры не будут сказочными героями

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что приложит максимум усилий, что не допустить втягивания милиции в политические «разборки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на совещании с руководящим составом МВД Украины.

«Я постараюсь это обеспечить, насколько будет возможно, чтобы, несмотря на коллизии законодательства, МВД и внутренние войска не были втянуты «оловянными солдатиками» для решения политических вопросов», - сказал он.

Обращаясь к руководителям МВД, в том числе и региональных подразделений министерства, он сказал: «Ваша задача нести оперативную службу в рамках закона, не поддаваясь на какие-либо политические вещи… Не допустить никакой политики (при исполнении служебных обязанностей)».