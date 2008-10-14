Тимошенко: так далеко, как при Ющенко, страна еще никогда не заходила

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществляет давление на суды и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции журналистам.

«Против судьи возбуждено уголовное дело. Указ о назначении судей вообще аннулирован, и непонятно, как два последние года он принимал решения. А, кроме этого, сейчас уничтожаются целые суды – ликвидируются, которые принимают те решения, которые неудобны властьимущим. Так далеко страна еще никогда не заходила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ликвидировал Окружной административный суд Киева из-за того, что он приостановил действие Указа главы государства. «Именно поэтому я категорически осуждаю такое давление и такое влияние на систему правосудия», - подчеркнула она.

Глава правительства напомнила, что в стране существует четырехуровневая судебная система. «Если первая инстанция приняла решение, то вторая, третья и четвертая могут убедиться в правосудности этого решения, но оказывать давление на судебную систему – это с демократией в стране никак не совместимо. Я считаю, что произошло трагическое событие, когда начали увольнять судей и отменять существование судов, которые не работают в угоду высоким властным структурам», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного административного суда столицы Владимира КЕЛЕБЕРДЫ, который своим решением остановил выполнение указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

13 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом ликвидировал Окружной административный суд города Киева. Этим же указом Президент с 14 октября 2008 года создал Центральный окружной административный суд Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд Киева в количестве 22 судей.