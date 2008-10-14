Тимошенко не дала денег на выборы

Правительство Юлии Тимошенко проигнорировало решение Совета национальной безопасности и обороны. Внеочередное заседание Кабмина не состоялось, деньги на парламентские выборы из государственного резерва не выделены.

Киевский административный апелляционный суд, который рассматривает дело относительно приостановления указа о выборах, фактически заблокирован членами БЮТ. Заседания продолжится сегодня, в 10 утра.

Член ЦИК Андрей Магера заявил: если избирательный процесс не будет разблокирован до конца недели, комиссия не сможет организовать проведение выборов.

Бютовцы заявляют, что выборов не будет и обращаются к Президенту с просьбой отменить их. А заместитель главы Секретариата Президента Марина Ставнийчук заявила, что депутаты от БЮТ в суде действуют абсолютно неправомочно.

ICTV