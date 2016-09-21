МИД Чехии считает незаконными выборы в Госдуму РФ в аннексированном Крыму

Об этом сообщается в заявлении МИД Чехии, опубликованном на сайте посольства Чешской Республики в Украине.

"Чешская Республика в соответствии с политикой Европейской Союза не признала и не признает незаконное присоединение украинской Автономной Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации. Таким образом, Министерство иностранных дел Чешской Республики считает инициированные Россией "парламентские выборы" в Крыму незаконными и соответственно не признает их результатов. Члены российской Госдумы, "избранные" в Крыму, не будут считаться депутатами российского парламента", – отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

Член комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Михаэль Галер заявил, что в Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, незаконно избранного на выборах во временно оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Канады Стефан Дион заявил, что Канада не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

В МИД Польши заявили, что проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность.