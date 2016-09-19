Франция не признает результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Об этом сообщается на сайте посольства Франции в Украине со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря МИД Франции на брифинге, который состоялся 19 сентября.

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"Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты голосования, которое прошло в Крыму 18 сентября этого года. Наша позиция четкая и неизменная: как и Европейский Союз, и все международное сообщество, Франция не признает аннексии Крыма", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

Перед выборами МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы в Крыму и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.

Сегодня, 19 сентября, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова.