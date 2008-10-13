Взрыв газа в Очакове: погиб человек

Сегодня в 03.00 в городе Очаков Николаевской области на улице 8-го Марта, 34, на первом этаже пятиэтажки произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. Огонь распространился на балконы со второго до пятого этажа.

В результате взрыва погиб один человек.

В 05.20 силами 4 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Во время его гашения из подъезда спасатели МЧС вывели 28 человек.

Взрывом повреждены межквартирная перегородка и окна двух квартир. Проводится обследование пострадавшего помещения. Причина взрыва устанавливается.

На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.