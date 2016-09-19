Суды до конца сентября получат новые дела от НАБУ - Сытник

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ со ссылкой на его директора Артема Сытника.

В то же время он выразил сомнение относительно скорейшего рассмотрения этих дел судами.

«Если и в последующих разбирательствах, которые бюро будет направлять в суд, мы будем наблюдать такой же «прогресс», как и в тех, что уже рассматриваются, эффективность деятельности НАБУ будет сводиться к минимуму и будет подвергаться критике», – сказал Сытник.

Он убежден, создание Специализированного антикоррупционного суда сможет решить эту проблему и значительно ускорить рассмотрение дел по коррупции.

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Директор НАБУ напомнил, что инициативу по созданию Специализированного антикоррупционного суда поддержали комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан и министр иностранных дел Дании Кристиан Енсен.

«Уголовные коррупционные дела, которые расследует НАБУ, а также те, которые расследует Генеральная прокуратура Украины - там тоже немало резонансных дел, - должны дойти не только до стадии передачи в суд, но и по ним должны быть вынесены приговоры. Это будет означать, во-первых, что в Украине есть справедливое наказание, во-вторых, позволит вернуть украденные средства в бюджет. Сейчас с этим есть проблемы, решить которые поможет Специализированный антикоррупционный суд», – отметил Сытник.