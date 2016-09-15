ЕС и Дания готовят новую программу помощи в борьбе против коррупции в Украине

16 сентября Европейский Комиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган и Министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен объявят о новую программу, призванную оказать ощутимую поддержку всем украинским органам по борьбе против коррупции, сообщает Европейская Комиссия в Украине на своей странице в Facebook.

Поддержка будет охватывать консультации, обучение и укрепление потенциала; материальная помощь будет поступать в форме ИТ-оборудования и программного обеспечения.

О программе с бюджетом в 16 миллионов евро будет объявлено после совместной встречи с руководством украинских антикоррупционных институтов и Председателем Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Несмотря на то, что в Украине были созданы и уже начали свою работу новые антикоррупционные институции, они и до сих пор требуют существенного укрепления. Эта программа окажет необходимую поддержку этим институтам.

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Помощь в осуществлении надзора за этими органами получит Верховная Рада; также будет оказана поддержка гражданскому обществу и медиа, чтобы те могли выполнять роль своеобразных служб контроля и надзора.

Программу внедрять Датское агентство по международному развитию (DANIDA), что имеет большой опыт в управлении проектами в сфере должного управления в Украине и за рубежом. В состав DANIDA будут привлечены другие страны-члены, в частности из Центральной и Восточной Европы.

Это поможет, в частности, воспользоваться их богатым опытом и знанием в этой сфере. Общий бюджет программы – 16,34 миллиона евро. Из этой суммы вклад Евросоюза составляет 15 миллионов евро, остальное – средства Королевства Дании.