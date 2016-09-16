Работа над созданием антикоррупционных судов в Украине должна начаться как можно быстрее, ЕС поможет - Хан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Хан отметил значительное внимание к вопросам независимой работы антикоррупционных учреждений в Украине.

"Мы очень надеемся, что они смогут работать независимым образом с использованием всех возможных инструментов, и также, что эта работа будет происходить без излишней конкуренции между ними", - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что также "как можно скорее должна начаться работа по созданию антикоррупционных судов для того, чтобы завершить формирование всей этой системы, всего спектра этих органов".

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"Антикоррупционные суды остаются одним из элементов, которых не хватает", - добавил он.

Так, Хан призвал Верховную Раду как можно скорее принять соответствующее законодательство по созданию антикоррупционных судов. Кроме того, он призвал начать соответствующую конкурентную процедуру отбора к ним судей.

"Международная общественность готова присоединиться к этой работе, к подготовительной работе. А также в случае необходимости, собственно, и к процедурам отбора и утверждения судей", - сказал он.

По его словам, Европейский Союз поможет Украине в усилении способности новосозданных антикоррупционных учреждений. Такая программа предусматривает три основные направления.

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"В первую очередь мы хотели бы усилить способности вновь созданных антикоррупционных учреждений по проведению расследований, проведению мероприятий, связанных с привлечением к ответственности. И что очень важно - относительно применения надлежащих санкций, мер наказания виновных", - сказал еврокомиссар.

Хан добавил, что эта программа будет касаться новосозданных антикоррупционных учреждений - НАБУ, САП, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и будущих антикоррупционных судов.

Кроме того, как отметил еврокомиссар, в ЕС хотели бы помочь ВР, в частности, антикоррупционному комитету, усилить способности к анализу и изучению законодательства, связанного с вопросом коррупции.

"Мы также планируем в рамках этой инициативы создать консультативный совет в составе международных экспертов, которые будут помогать Верховной Раде решать этот вопрос", - сказал еврокомиссар.

Среди прочего он отметил, что в рамках этой инициативы ЕС хочет поспособствовать привлечению общественности и СМИ к антикоррупционной деятельности, в частности, на региональном уровне.

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Хан отметил, что постоянная обеспокоенность ЕС заключается в том, чтобы антикоррупционные реформы не были приостановлены вследствие недостатка ресурсов или экспертной поддержки.

"Мы планируем внедрить и предоставить целый спектр возможных инструментов. Это экспертная поддержка, обучение, поставки ИТ-оборудования, гранты для определенных организаций гражданского общества, которые работают в сфере противодействия коррупции", - добавил еврокомиссар.