Сорос раскритиковал действия США и ЕС по борьбе с кризисом

Американский миллиардер Джордж Сорос подверг критике власти США и Европейского союза за действия, предпринимаемые для борьбы с мировым финансовым кризисом.

По его мнению, план министра финансов США Генри Полсона по поддержке финансового рынка страны за счет выделения 700 млрд долл. вырабатывался "очень медленно". А европейские правительства, считает Дж.Сорос, слишком поздно осознали, что мир столкнулся с серьезным кризисом, передает Associated Press.

При этом он отметил, что сейчас правительства западных стран предпринимают "гораздо более продуктивные шаги, чем неделю назад".

Напомним, накануне стало известно, что лидеры государств - членов еврозоны выработали план совместных действий по борьбе с финансовым кризом. В частности, правительства европейских стран будут гарантировать своим банкам выплаты по новым межбанковским кредитам, взятым на срок до 5 лет. Гарантии будут распространяться и на все среднесрочные кредиты, взятые до 31 декабря 2009г.

РБК