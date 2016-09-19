Российский эксперт оценил, пойдет ли Запад на непризнание выборов в Госдуму

16:06, 19 сентября 2016
Политика
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Западные страны вряд ли пойдут на непризнание выборов в Государственную думу РФ в целом из-за голосования в аннексированном Крыму, «крымские депутаты» не будут считаться законно избранными.

Фото УНИАН

Такое мнение УНИАН высказал руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

«В том, что касается выборов, уже есть, насколько я знаю, заявления ЕС, европейских стран, заявления Госдепартамента США о том, что они выборы в Крыму не признают, но я не думаю, что Запад сможет пойти так далеко, чтобы не признавать состоявшимися выборы в Госдуму вообще. Хотя, если ситуация изменится, эта опасность присутствует. Если кто-то захотел бы найти какие-то политические шаги, которые могли бы нанести максимальный ущерб России, то тогда можно допустить, что кто-то захочет воспользоваться тем, что выборы проходили и в Крыму, и попытаться оспорить законность выборов вообще», - сказал Мироненко.

При этом он уверен, что в странах, не признающих аннексию Крыма, «депутаты Госдумы» от полуострова не будут считаться законно избранными.

«Это будет большая боль для протокола, куда попробуют поехать эти депутаты. В тех странах, где не признают законность присоединения Крыма и вхождение в состав России, этих депутатов просто не будут принимать», - сказал эксперт.

«Эти депутаты будут считаться депутатами в Москве, не будут считаться в Киеве, и в зависимости от позиции страны, судя по тому, что мы имеем в большинстве стран, они тоже не будут считаться законно избранными парламентариями со всеми вытекающими последствиями», - добавил он.

При этом Мироненко отметил, что новый состав Госдумы будет полностью лоялен к нынешнему политическому курсу – «внутри- и внешнеполитическому».

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«Большинство будет вести себя абсолютно лояльно и конформистски по отношению к тем политическим директивам, которые поступают от исполнительной власти. Ничего не изменится, все будет продолжаться в том же ключе, решения будут приниматься практически единогласно. У меня возникает ощущения дежавю с годами моей молодости на выборах в Верховный совет СССР», - сказал Мироненко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму смогли пройти только четыре партии - «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52% голосов), ЛДПР (13,28% голосов) и «Справедливая Россия» (6,17% голосов).

Сегодня, 19 сентября, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова.

15 сентября постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал Совет Европы и его государства-члены в случае проведения выборов во временно оккупированном Россией Крыму воздержаться от признания результатов выборов в Государственную думу РФ в целом.

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