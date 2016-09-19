Российский эксперт оценил, пойдет ли Запад на непризнание выборов в Госдуму

Такое мнение УНИАН высказал руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

«В том, что касается выборов, уже есть, насколько я знаю, заявления ЕС, европейских стран, заявления Госдепартамента США о том, что они выборы в Крыму не признают, но я не думаю, что Запад сможет пойти так далеко, чтобы не признавать состоявшимися выборы в Госдуму вообще. Хотя, если ситуация изменится, эта опасность присутствует. Если кто-то захотел бы найти какие-то политические шаги, которые могли бы нанести максимальный ущерб России, то тогда можно допустить, что кто-то захочет воспользоваться тем, что выборы проходили и в Крыму, и попытаться оспорить законность выборов вообще», - сказал Мироненко.

При этом он уверен, что в странах, не признающих аннексию Крыма, «депутаты Госдумы» от полуострова не будут считаться законно избранными.

«Это будет большая боль для протокола, куда попробуют поехать эти депутаты. В тех странах, где не признают законность присоединения Крыма и вхождение в состав России, этих депутатов просто не будут принимать», - сказал эксперт.

«Эти депутаты будут считаться депутатами в Москве, не будут считаться в Киеве, и в зависимости от позиции страны, судя по тому, что мы имеем в большинстве стран, они тоже не будут считаться законно избранными парламентариями со всеми вытекающими последствиями», - добавил он.

При этом Мироненко отметил, что новый состав Госдумы будет полностью лоялен к нынешнему политическому курсу – «внутри- и внешнеполитическому».

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«Большинство будет вести себя абсолютно лояльно и конформистски по отношению к тем политическим директивам, которые поступают от исполнительной власти. Ничего не изменится, все будет продолжаться в том же ключе, решения будут приниматься практически единогласно. У меня возникает ощущения дежавю с годами моей молодости на выборах в Верховный совет СССР», - сказал Мироненко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ. Голосование проходило, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму смогли пройти только четыре партии - «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52% голосов), ЛДПР (13,28% голосов) и «Справедливая Россия» (6,17% голосов).

Сегодня, 19 сентября, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова.

15 сентября постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал Совет Европы и его государства-члены в случае проведения выборов во временно оккупированном Россией Крыму воздержаться от признания результатов выборов в Государственную думу РФ в целом.