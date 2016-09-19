"Эпоха махровой реакции": политолог рассказал, как Кремлю удалось подавить протестное движение в РФ

Такое мнение УНИАН высказал российский политолог Станислав Белковский.

«Силовыми, законодательными и пропагандистскими средствами протест был разгромлен и подавлен. «Крымнаш» нанес по нему существенный удар, ибо многие противники Путина, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахорова, стали гораздо лояльнее к президенту, но протест не исчез», - сказал Белковский.

По его словам, Россия живет «в эпоху махровой реакции, когда нет возможности для массовых акций».

«Нет надежд, что эти протесты могут повлиять на власть. Они могут закончиться одним - силовым разгромом, поэтому массовых акций не будет. Тем более сейчас, когда априори многие настолько смирились с результатом выборов и фальсификациями, что они никого не удивляют и не являются источником возмущения», - добавил он.

Белковский подчеркнул, что Государственная дума РФ нового созыва будет полностью подконтрольной Кремлю и будет выражать его волю.

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«В этом смысле избирательная кампания характеризовалась существенным безразличием со стороны избирателей к ней, потому что в отличие от 2011 года никто ничего не ждал и ни на что не надеялся», - сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что выборы в Госдуму никак не повлияют на российскую политику по отношению к Украине.

«Обращать внимание на парламент вам вообще не стоит. Если с Путиным что-то случится, в России наступит политическая турбулентность, тогда Государственная дума может приобрести какую-то роль, независимо от ее состава. Но пока Путин находится у власти, смена одного состава Думы на другой важна для Украины не более, чем замена одного покойного лабрадора Кони на новую собаку в резиденции президента России», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в России прошел единый день голосования, россияне выбирали депутатов Государственной думы по партийным спискам и одномандатным округам, а также депутатов в органы местного самоуправления. Явка на выборах в этом году оказалась рекордно низкой - 47,81%.

В Госдуму смогли пройти только четыре партии - «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52% голосов), ЛДПР (13,28% голосов) и «Справедливая Россия» (6,17% голосов).

По итогам голосования «Единая Россия» получила 343 мандата (140 по партийным спискам и 203 по одномандатным округам) и конституционное большинство в Госдуме. У КПРФ будет 42 мандата (34 по партийным спискам, семь - по одномандатным), у ЛДПР - 39 мандатов (34 партийных и 5 одномандатных).