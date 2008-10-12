Ющенко отмечает, что средства на проведение выборов есть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в Резервном фонде достаточно средств на проведение досрочных выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что финансирование внеочередных выборов при отсутствии соответствующих изменений в бюджет должны выделяться из Резервного фонда. По его словам, это предусмотрено действующим законодательством “И Бюджетным кодексом, и положением о Резервном фонде четко выписано, для каких ситуаций используются средства этого фонда”, - отметил Глава государства.

При этом он напомнил, что в Резервном фонде сегодня свыше 900 миллионов гривен (на выборы необходимо немногим больше 400 тыс.грн. - УНИАН).

Президент сказал, что не рассматривает возможности приостановить действие Указа о роспуске ВР, если парламентарии сейчас не примут необходимые для проведения выборов решения. Он в частности отметил: если речь идет об отсутствии реестра избирателей, то прошлогодние выборы, так же, как и все предыдущие, проходили по сформированным избирательным спискам – и были признаны обществом и международным сообществом «честными и справедливыми».

«Не нужно искать проблем там, где их нет. Власть должна обеспечить право гражданина на голос», - сказал В.ЮЩЕНКО.