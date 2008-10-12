БЮТ обвинил Секретариат Президента в силовом захвате судов

Народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНИК заявляет, что Секретариатом Президента Украины реализовывается сценарий силового захвата помещений отдельных судов ради давления на судей с помощью военных формирований Управления государственной охраны (УДО) и Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам С.ОЛИЙНИКА, дислокацию военных формирований координирует лично руководитель УДО Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

С.ОЛИЙНИК заверил, что силовики заняли помещение Окружного административного суда Киева и Апелляционного админсуда.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, охрана этих зданий осуществляется исключительно подразделами МВД или судебной милицией «Грифон».

«Пребывание воинских подразделений СБУ и УДО на этих объектах не предусмотрено законом. К их компетенции относится исключительно охрана зданий Президента, Верховной Рады и Кабинета министров», - отметил С.ОЛИЙНИК.

Депутат подчеркнул, что подразделения СБУ и УДО находятся на территории судов на основании Указа Президента, «который носит откровенно противозаконный характер и имеет целью физическое удержание зданий отмеченных судов, а также судей как физических лиц».

С.ОЛИЙНИК обратился к прокуратуре с требованием отреагировать на нарушение закона и открыть уголовное дело «по факту незаконного пребывания подразделений СБУ и УДО и территории судов».

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в интервью журналистам представитель интересов Секретариата Президента в суде Руслан КИРИЛЮК, характеризуя постановление Окружного административного суда, который удовлетворил иск БЮТ и остановил исполнение действия указа Президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов, назвал его «откровенно незаконным», высказав мнение, что «это - классический случай рейдерства».