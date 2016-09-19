Российские политологи рассказали, как изменится политика Кремля относительно Украины после выборов (видео)

По данным системы "Выборы", после обработки 90% проколов партия Путина - Медведева "Единая Россия" набрала более 54%, второе и третье место поделили КПРФ Геннадия Зюганова и ЛДПР Владимира Жириновского – у них по 13%, передает ТСН.

"Большинство будет вести себя абсолютно лояльно и по-конформистски относительно тех политических директив, которые поступают от исполнительной власти. Ничего не изменится. Все будет продолжаться в том же ключе - решения будут приниматься практически единогласно. У меня возникает ощущение дежавю с годами моей молодости на выборах в верховный Совет СССР", - сообщил руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

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На первый взгляд российский парламент нового состава не изменится. Однако в ситуации, когда выборы проходили по смешанной системе и в одномандатных округах победу одержала исключительно партия власти, можно говорить, что Кремль еще больше усилил свое влияние в Думе.

"Вам обращать внимание на парламент вообще не стоит. Если с Путиным что-то случится, в России наступит политическая турбулентность. Тогда Государственная дума может получить какую-то роль. Независимо от ее состава, пока Путин находится у власти, смена одного состава Думы на другой важна для Украины не больше, чем замена одного покойного лабрадора Кони на новую собаку в резиденции президента России. Более того, пока не решится вопрос об ослаблении санкций против России, Путин войны не решит", - заявил Станислав Белковский, российский политолог.

Таким образом, практически все эксперты, с которыми удалось пообщаться, признают - ожидать украинцам на изменение политики России из-за нового состава Думы не стоит.