Магера объяснил, почему новоизбранная Госдума России будет нелегитимной

Об этом говорится в сообщении на странице Магеры в Facebook.

«К вопросу о нелегитимности выборов в Госдуму РФ. Придется вас утомить некоторой статистикой. В состав Госдумы входят 450 депутатов. Одна половина (225 человек) избирается по пропорциональной избирательной системе в пределах общефедерального многомандатного округа. В общефедеральный округ они включили также Крым и Севастополь», - пишет Магера.

Остальные 225 депутатов избираются в 225 одномандатных мажоритарных избирательных округах, 4 из которых образованы в Крыму и Севастополе.

«Вполне понятно, что пропорциональная часть с учетом оккупированных территорий (Крым и Севастополь) – это один результат, а без оккупированных – другой. Итак, выполняем простое арифметическое действие. 225 (количество депутатов, которые избираются по пропорциональной части) + 4 (количество депутатов, которые избираются в одномандатных округах, образованных на оккупированных территориях) = 229. Следовательно, 229 депутатов из 450 "будут избираться" нелегитимно. Это абсолютное большинство конституционного состава Государственной думы. Еще существуют вопросы относительно нелегитимности "выборов" в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва?», - отмечает Магера.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Государственную думу Российской Федерации. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, аннексированного Россией весной 2014 года. В день выборов РФ намерена в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыть четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламентариев иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

Министерство иностранных дел РФ выразило протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе.

Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным.

В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.