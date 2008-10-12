Генпрокуратура обжаловала приостановку указа о роспуске ВР

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляцию на постановление Киевского окружного административного суда о приостановке Указа Президента Украины от 9 октября 2008 года «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначения внеочередных выборов», которую считает необоснованной.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Как отмечается в сообщении, апелляция, в которой ставится вопрос об отмене указанного постановления, внесена в Апелляционный административный суд г.Киева.